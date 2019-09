© Copyright : DR

L'avion Cessna 172 d'une élève pilote marocaine a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il se dirigeait vers Sherbrooke, au Québec (Est canadien), a indiqué l'ambassade du Royaume à Ottawa.

"Grande mobilisation pour retrouver la jeune pilote marocaine Hind Barch dont le Cessna a disparu près de Sherbrooke. Ambassade, consulat et communauté marocaine suivent de près les nouvelles et expriment leur soutien à la famille Barch", a affirmé l'ambassadeur du Maroc, Souriya Otmani sur le compte Twitter de la représentation diplomatique.

Agent de bord chez la compagnie Air Transat, la jeune marocaine de 22 ans avait besoin d’accumuler davantage d’heures de vol, de jour et de nuit, en vue d'obtenir une licence professionnelle et devenir pilote de ligne commerciale.

Son appareil qui a quitté Mirabel, près de Montréal, a disparu du radar à quelque 37 km au nord-ouest de Sherbrooke.

"Mais c’est trop tôt pour spéculer sur les causes de la disparition de l’avion", a déclaré à la presse un porte-parole de l’Aviation royale canadienne (ARC).

La zone où son avion a disparu est constituée de plusieurs lacs et d'un vaste couvert forestier de plus d'une centaine de kilomètres carrés.

Dans le but de localiser l'appareil de la jeune femme, un avion Hercules des Forces armées canadiennes, deux hélicoptères et un appareil de la Sûreté du Québec survolent un territoire de 3.300 km2 entre Montréal et Sherbrooke.