Le secrétariat d'État chargé du Développement durable organise une campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population pour un Aid Adha propre, sous le signe "pour fêter proprement Aid Al Adha".

Cette campagne a pour objectifs de mobiliser les citoyens afin de contribuer à la propreté des quartiers et à la protection de l’environnement, surtout lors de cette fête où la production des déchets des ménages s’accroit avec l’apparition de certaines pratiques inappropriées pouvant affecter l’environnement et la santé, indique un communiqué de ce département.

Elle vise aussi à mobiliser les partenaires concernés, notamment les sociétés de gestion déléguée en matière de collecte des déchets, pour améliorer la qualité de collecte et de nettoiement au niveau des rues et quartiers et les encourager à poursuivre les actions en cette période où les quantités de déchets s’accroissent.

Les directions régionales de l’environnement et du développement durable se sont également mobilisées dans les différentes régions du Royaume, impliquant les acteurs partenaires au niveau notamment des collectivités territoriales, tout en accompagnant les sociétés délégatrices en cette période particulière afin d’assurer la propreté des quartiers.

Partenaire clé du secrétariat d'État chargé du développement durable, la société civile active en matière d’environnement est à son tour associée aux campagnes de sensibilisation, marquée entre autres par l’animation de séances d’information et de sensibilisation à la préservation des ressources et la propreté des espaces ainsi que la distribution de supports conçus pour cette occasion, ajoute le communiqué.

La célébration de Aid Al Adha, conclut-on, offre l'opportunité de s’engager dans un comportement respectueux de l’environnement et d’éviter certaines pratiques qui menacent la santé publique et endommagent certaines infrastructures.