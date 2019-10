© Copyright : DR

Kiosque360. Le conflit entre le conseil communal de Kenitra et «Karama Bus» s’envenime. La mairie a infligé une amende de 100 millions de dirhams à cette société et menace de procéder à une rupture unilatérale du contrat. Pour sa part, l’entreprise réclame 100 millions de dirhams de dommages.

La crise du transport urbain à Kenitra ne semble pas prête à être désamorcée face au mécontentement des usagers et au conflit de plus en plus intense qui oppose le conseil municipal à la société délégataire.



Beaucoup de voix se sont élevées pour demander la rupture de contrat avec la société de transport «Karama bus» et ouvrir la concurrence à d’autres prestataires. La tension entre les deux parties a atteint son summum quand le conseil municipal a imposé des amendes d’une valeur de 100 millions de dirhams à cette entreprise en l’accusant de nombreux dysfonctionnements. Des rapports réalisés par la commission du contrôle et de suivi ont révélé de graves violations du cahier des charges.

Le maire de la ville, Aziz Rabbah, a adressé une lettre d’avertissement aux dirigeants de la société de transport les sommant de respecter les conditions de l’accord faute de quoi il sera procédé à la rupture unilatérale du contrat dans un délai de trois mois. Le conseil municipal réclame à «Karama Bus» le renouvellement d’une grande partie de son parc par l’acquisition de 80 nouveaux bus avant la fin de l’année en cours. La société de transport devra en outre développer et améliorer la qualité de ses services. D’autant que la commission du suivi a constaté que «Karama Bus» n’a pas respecté ses engagements relatifs au nombre de bus mis en circulation et au réaménagement des abris-bus.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du samedi 5 octobre, que les citoyens vivent un calvaire à cause de l’encombrement que connaissent ces stations. Du coup, il est devenu quasiment impossible pour les usagers de trouver, pendant les heures de pointe, le moindre espace pour prendre pied dans des bus pleins à craquer.



De son côté, la société «Karama Bus» refuse les critiques qui lui sont adressées par le conseil municipal et s’est même insurgée contre les PV d’infractions rédigés à son encontre. Les dirigeants de la société délégataire ont imputé la responsabilité de la dégradation du transport urbain à la commune. Ils ont même décidé de porter plainte pour contrecarrer les tentatives de rupture unilatérale du contrat par le conseil municipal.

Ce faisant, les responsables de cette entreprise réclament des dommages et intérêts d’un montant de 300 millions de dirhams. Ils estiment que le parc automobile a connu des pertes énormes à cause de la prolifération du transport clandestin, du refus du conseil municipal d’augmenter le prix des billets et de proroger de 7 ans la durée du contrat. La société délégataire reproche à la mairie de ne pas avoir assuré la sécurité des bus et d’avoir détourné les yeux sur les destructions qu’ils ont subies ainsi que sur les agressions récurrentes perpétrées contre les contrôleurs de la société.