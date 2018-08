Said Amzazi.

Les 50.000 enseignants affectés à l'enseignement du secondaire verront prochainement leur statut de personnel contractuel basculer totalement vers le régime de fonctionnaires sous l'égide des douze académies issues du ministère de l'Education nationale.

"Le régime actuel de Contrat à durée déterminée (CDD) des 50.000 enseignants basculera prochainement vers un statut de fonctionnaire de plein régime sous la tutelle des douze académies régionales du royaume", a indiqué à le360 une source gouvernementale, avant de préciser que le contrat renouvelable tous les ans sera abandonné.

Ce corps d'enseignement agira "sous le statut d'enseignant titulaire" bénéficiant de "tous les avantages que lui confère la fonction publique en matière de couverture sociale dont la maladie et la retraite". Les primes et augmentation de salaires seront "pris en compte" dans le nouveau régime qui vient de recevoir "l'aval et l'accord du chef du gouvernement", dévoile la même source.

A noter que ces enseignants ont été recrutés ces dernières années sous le régime du CDD auprès des chômeurs licenciés dans le but de renforcer le staff des enseignants et combler le vide. Ces enseignants prévoyaient d'organiser une grève préventive les 29 et 30 août à Rabat pour amener le gouvernement à les faire bénéficier "du statut total de la fonction publique tel que géré par le ministère des Finances.

"Le gouvernement a décidé de changer leur statut", a-t-on souligné, pour devenir des fonctionnaires des douze académies. Celles-ci seront dotées d'un budget annuel consistant et spécial en faveur de cette catégorie de fonctionnaires". Il faut noter que ces 50.000 enseignants sont issus de candidats titulaires d'une licence dans les filières d'éducation, "spécialité métiers d'enseignement", ayant bénéficié du programme gouvernemental de formation de cadres pédagogiques aux métiers de l'enseignement.

Le gouvernement a par ailleurs pris une nouvelle décision au niveau de cette catégorie, celle de recruter tous les ans quelque 10.000 enseignants supplémentaires, a conclu la même source.

Selon les observateurs, ce sont des initiatives positives qui seraient consécutives au limogeage début août du ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Boussaid.