Qui dit vague de froid au Maroc, dit pression sur la forêt. Pour lutter contre le phénomène d'abattage sauvage et anarchique, le Haut commissariat aux eaux et forêt distribue 6.300 fours améliorés avec un budget global de 6,5 millions de dirhams.

Le Haut commissariat aux eaux et forêts se mobilise contre la vague de froid et la pression sur la forêt. Dans cette optique, la stratégie qui s’étend jusqu’en 2024 prévoit la distribution de 60.000 fours améliorés, munis de foyers qui aident à réduire la consommation du bois.

La stratégie en question, d’un coût global de 60 millions de dirhams, prévoit cette année la distribution de 6300 fours. L’objectif est de gérer durablement les ressources forestières en conciliant l’augmentation des ressources en bois-énergie avec la réduction de la consommation et en rendant plus efficace l’utilisation du bois et son remplacement par d’autres combustibles. L’idée est de réduire la consommation de bois de feu en améliorant l’efficacité énergétique des fours utilisés d’en moyenne 50%. Il permet également de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population rurale en matière d’hygiène et de santé, notamment pour la femme rurale.

Le bois énergie est une source d’énergie renouvelable majeure pour la planète. Selon la FAO, le bois fournit au monde environ 40% de l’approvisionnement global actuel en énergie renouvelable. En Afrique, le bois de feu ou le charbon de bois représente plus de 80 % de toute l’énergie domestique utilisée.

L’expertise menée par le Haut commissariat a conclu que 4 régions sont prioritaires en matière d’intervention pour le programme de réduction de la consommation de bois de feu à savoir : Tanger-Tétouan–Al-Hoceima, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi. Au niveau de ces régions 110 communes rurales ainsi que 300.000 ménages sont concernés.