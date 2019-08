© Copyright : DR

Kiosque360. Selon la Protection civile, pas moins de 8.159 noyades ont été enregistrées pendant les trois premiers mois de l’été sur toutes les plages nationales, faisant 53 morts. Ce bilan risque de s’alourdir en raison de l’affluence des estivants en ce mois d’août et septembre.

Au moins 53 personnes ont trouvé la mort, cet été, sur les plages du Royaume. En effet, d’après un récent rapport de la Direction générale de la protection civile, pas moins de 8.159 noyades ont été enregistrées pendant les trois premiers mois de l’été, sur toutes les plages nationales, faisant 53 morts. D’après ce premier bilan, repris par le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du week-end des 24 et 25 août, les opérations de sauvetage ont permis de sauver la vie de 8.099 personnes, alors que 7 autres sont toujours portées disparues.



Ce bilan, prévient le rapport de la Direction générale de la protection civile cité par le quotidien, est appelé à être revu à la hausse pendant ce mois d’août et le mois prochain en raison de la forte affluence des estivants vers les plages. Dans les détails, les chiffres montrent que c’est la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui arrive en tête avec 4.296 cas de noyade, dont 4.284 personnes sauvées et 12 décédées. Elle est suivie par la région de Rabat-Salé-Kénitra qui a enregistré 1.411 cas de noyades dont 1.402 personnes sauvées et 8 décédées. Dans la région de Casablanca-Settat, troisième dans ce sinistre classement, 1.203 noyades ont été recensées. Les efforts des services de sauvetage ont permis, néanmoins, de secourir 1.187 personnes alors que 12 autres ont été déclarées mortes et 4 portées disparues.



En outre, il ressort de ces chiffres, d’après le même rapport, que le nombre de personnes sauvées est très important, enregistrant une nette amélioration par rapport au passé. Ce qui renseigne sur l'efficacité des interventions des maîtres nageurs et des éléments de la protection civile en général. A ce propos, souligne Al Ahdath Al Maghrebia, la Direction générale de la protection civile a recruté, à l'occasion de la saison estivale 2019, pas moins de 3.315 maîtres nageurs et sauveteurs saisonniers, déployés sur les plages gardées du Royaume. Ils sont supervisés par 211 encadrants professionnels relevant de la protection civile.



En plus, la Direction générale de la protection civile a mobilisé des moyens logistiques et humains en grand nombre dépassent en importance ceux mis en œuvre pendant l’année dernière. C’est ainsi, précise le quotidien, que pour renforcer les moyens d’intervention et mieux gérer les opérations de sauvetage la Protection civile a mobilisé 4.652 équipements de sauvetage de différentes natures, dont des zodiacs, des jet-ski, des quads, des gilets, des bouées et autre matériel de sauvetage maritime.

Par ailleurs, un effort notable a également été fourni en matière de communication et de sensibilisation. Sur ce volet, la Direction générale de la protection civile a distribué environ un million et 250 milles dépliants. Ce «guide des estivants» contient les indications et les informations nécessaires ainsi que des conseils d’usage en matière de prévention et premiers secours. Ce guide contient également, entre autres, des indications sur les zones à risque, les plages non gardées et où la baignade est interdite ainsi que d’autres informations utiles.