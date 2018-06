© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Une bande de coupeurs de route a été neutralisée, dimanche soir, par la police de Berrechid. Les détails.

Les éléments de la sûreté nationale du barrage judiciaire situé à l’entrée de Berrechid, via Mediouna, ont pu mettre fin aux activités criminelles d’un gang impliqué dans des agressions à main armée et sous la menace contre plusieurs usagers de la route, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce mardi 12 juin.

En effet, précise le quotidien, cette opération a permis l’arrestation de trois individus, à l'issue d'une course-poursuite. D’autres membres de la bande sont toujours activement recherchés.

Les suspects utilisaient une voiture noire de marque Peugeot 301, appartenant à une agence de location de voitures à Skhirat. Ils choisissaient leurs victimes parmi les voyageurs en rade sur la route et nécessitant un moyen de transport sur les axes routiers entre Berrechid et Ben Ahmed et Berrechid et Casablanca. Après avoir embarqué leurs victimes, ils s’arrêtaient dans un endroit peu fréquenté pour les agresser et les dépouiller. Selon les premiers éléments de l’enquête, le même scénario s’est répété un certain nombre de fois, affirme Al Akhbar.

Le jour de leur arrestation, les malfaiteurs avaient embarqué un voyageur de Ben Ahmed vers Berrechid. Ils l’ont ensuite agressé et jeté au bord de la route, près d’une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de briques, à Berrechid. Le destin a voulu qu’un chauffeur de grand taxi assiste à la scène. Il a embarqué la victime et a poursuivi les agresseurs, sans manquer de contacter la police et de donner le signalement et le numéro d’immatriculation du véhicule. Ce qui a permis l’arrestation des membres de la bande, originaires de Skhirat et de Témara et nés respectivement en 1984,1989 et 1996. Les trois prévenus ont reconnu être impliqués dans 4 vols, deux à Casablanca, un à Settat et un à Ben Ahmed, ainsi que d’autres vols à main armée dans d’autres villes. Ils ont été placés en garde à vue, écrit Al Akhbar.

Après la fouille de la voiture, les enquêteurs ont saisi des armes blanches, dont des coutelas, 15 téléphones portables, des sacs à main et divers vêtements, note encore le quotidien.