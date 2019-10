© Copyright : DR

Les agents de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits alimentaires ont détruit près de 136 tonnes de pommes de terre à Berkane. La marchandise était traitée avec des pesticides non homologués pour la pomme de terre.

Les services régionaux de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires ONSSA), de la région de l’Oriental, en présence des représentants des autorités provinciales et de la gendarmerie royale, ont détruit 136 tonnes de pommes de terre à Berkane. Les résultats d’analyse ont révélé qu’elles avaient été traitées avec des pesticides non homologués pour la pomme de terre.

Les procès-verbaux des infractions ont été dressés à l’encontre des contrevenants et transmis à la justice.

Selon un communiqué de l'ONSSA, cette opération s'inscrit dans le cadre des plans de surveillance et de contrôle de l’utilisation des pesticides dans les cultures de fruits et légumes. Ainsi, les services de l’ONSSA à Berkane ont procédé à des prélèvements sur des échantillons de pommes de terre, stockées dans des entrepôts agréés par l'office et d'autres conservées en dehors de ces entrepôts, en vue de les soumettre aux mêmes analyses.

Les résultats des analyses ont révélé que les pommes de terre stockées dans des entrepôts agréés, sont conformes, et respectent les taux de résidus de pesticides homologués. Par contre, celles stockées en dehors des entrepôts agréés ont été traitées avec des pesticides non homologués pour la pomme de terre.

L’Office informe l’opinion publique que les contrôles des fruits et légumes sont renforcés et que cette action ne se limitera pas seulement à la région de l’Oriental, mais à l’ensemble du pays.