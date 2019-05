© Copyright : Dr

L'examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l'examen régional pour les candidats libres se dérouleront les 08 et 10 juin prochain (ministère).

L'examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres se dérouleront les 8 juin et 10 juin 2019, a annoncé mardi le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-département de l’éducation nationale.

Dans un communiqué, le ministère porte à la connaissance de l'ensemble des candidats que le calendrier de l'examen régional unifié de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres, session 2019, prévus initialement les 7 et 8 juin 2019, a été modifié en raison de la coïncidence de ces examens avec le premier jour de l'Aid Al Fitr, qui pourrait être célébrée le jeudi 6 juin 2019.

Le ministère appelle également tous les candidats à prendre en compte le changement de l'horaire en vigueur actuellement dans le Royaume et le retour à l’heure légale qui sera avancée de 60 minutes (GMT+1) à 02 heures du matin le dimanche 9 juin 2019.