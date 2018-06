© Copyright : DR

Le ministère de l'Education nationale dément, dans un communiqué rendu public ce mardi, les informations selon lesquelles des épreuves de langue arabe et des sciences physiques auraient fuité.

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé que le caractère secret des sujets des épreuves du Baccalauréat s'estompe dès l'ouverture des enveloppes dans les salles d'examen et la distribution des épreuves aux candidats et par conséquent, on ne peut pas parler de fuites après le lancement des épreuves du baccalauréat.

En réponse aux allégations relayées par certains sites électroniques concernant «la fuite», ce matin, de sujets des épreuves nationales du baccalauréat de la langue arabe et des sciences physiques, le ministère précise que les sujets ont été publiés après le lancement des épreuves, tel que signalé dans un communiqué, expliquant que certains candidats ont photographié les sujets de la langue arabe et des sciences physiques dans les salles des épreuves et les ont publié sur les réseaux sociaux.

Les candidats impliqués dans l'opération de prise de photos et de publication ont été arrêtés et remis aux autorités afin de prendre les mesures nécessaires à leur encontre conformément aux dispositions de la nouvelle loi contre la triche, ajoute le communiqué.

Le ministère a aussi appelé à davantage de vigilance afin de faire face à tous les agissements susceptibles de perturber le bon déroulement de cette importante échéance nationale.