Suite aux récents décès de «femmes-mulets» à Bab Sebta, le ministère de l'Intérieur a annoncé une mesure instaurant une régulation de passage entre les deux rives.

Cette mesure a été dévoilée ce lundi 29 janvier devant la Chambre des représentants par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, en réponse aux questions des députés sur le calvaire que vivent ces femmes.

"Nous allons programmer des passages ordonnés, un jour réservé aux hommes et un autre jour réservé aux femmes" afin d'éviter les bousculades qui tuent les femmes-mulets", a-t-il affirmé, reconnaissant que le trafic dans cette zone est une "problématique à double facettes, l'une d'ordre illégal et l'autre de caractère social".

"C'est un problème important auquel nous essayons de trouver une solution globale. Mais il est difficile de résoudre cette question d'une manière qui satisfasse tout le monde", a martelé le ministre de l'Intérieur.

Plusieurs députés ont invité le gouvernement à trouver des solutions d'emploi dans la région, seul moyen de vaincre le chômage et le flux du commerce illégal avec Sebta. Pour ces députés, le Maroc perd annuellement quelque 12,5 milliards de dirhams par an, du fait de la contrebande entre les deux présides et le nord du Maroc.