Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées mercredi matin suite à une collision entre un autocar et un grand taxi au niveau du Douar Aït Oumras, cercle de Bzou dans la province d'Azilal selon les autorités locales.

Cet accident a également engendré la mort d'un enfant et la blessure d'une fille qui se trouvaient au bord de la route, après avoir été percutés par l'un des véhicules accidentés, précise-t-on de même source.

Les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et transporter les blessés à l’hôpital provincial d'Azilal pour recevoir les soins nécessaires, relève-t-on. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident, selon la même source.