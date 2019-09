© Copyright : DR

Des averses orageuses localement fortes sont attendues ce mardi de 13H à 23H dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN précise que les provinces d'Azilal, Beni Mellal, Boulmane, Errachidia, Figuig, Guercif, Midelt, Taourirt, Taza et Tinghir sont concernées par ces averses.

Selon la même source, ces averses orageuses pourront être localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orages.

Par ailleurs, la même situation météorologique persistera mercredi et pourra générer des averses orageuses localement fortes sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas, les versants sud-est et l'Oriental, ajoute l'ADM.