Des averses orageuses localement fortes et de fortes rafales de vent sont attendues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ces averses orageuses seront enregistrées vendredi de 15H à 24H dans les provinces de Azilal, Beni Mellal, Kelaat Sraghna, Fqih Ben Salah, Ifrane, Khénifra, Khouribga, Rehamna, Sefrou et Settat, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial, notant que le même phénomène intéressera samedi de 13H à 23H les provinces d'Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, El Hajeb, Kelaat Sraghna, Fqih Ben Salah, Guercif, Ifrane, Jerada, Khenifra, Khouribga, Marrakech, Midelt, Ouarzazate, Rehamna, Sefrou, Settat et Taourirt. Des averses orageuses localement modérées intéresseront, vendredi de 15H à 24H les provinces d'Al Haouz, Boulemane, Taza, Guercif, Taourirt, Jerada, Khemisset, El Hajeb et Meknès, d'après le bulletin météorologique.

Ces averses orageuses seront accompagnées par des rafales sous orages et de la grêle par endroits, poursuit le document.

Aussi, de fortes rafales de vent, atteignant 75 à 85 km/h sont prévues vendredi dans les provinces de Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq et Tnager-Assilah, conclut la même source.