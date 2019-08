© Copyright : DR

Suite aux fortes averses orageuses qu'a connues la province de Taroudant, mercredi, la circulation est interrompue sur la route régionale no 106 reliant Taliouine à Tafraout au niveau du tronçon routier entre Assaki et Ighrem suite au charriage de plusieurs chaâbas.

"La déviation est possible en empruntant à partir d'Assaki, la route nationale No 10 jusqu'à l'intersection avec la route nationale no 7 en passant par Aoulouz, puis la route nationale no 7 jusqu'à Ighrem", a annoncé vendredi le ministère de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau.