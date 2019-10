© Copyright : DR

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les clients-usagers de l'autoroute Rabat-Tanger que la circulation sera suspendue provisoirement sur le tronçon autoroutier entre Larache et Sidi El Yamani, du mercredi 30 octobre à 22h00, jusqu’à 6h00 du matin du jeudi 31 octobre.

ADM explique que cette suspension intervient en raison des travaux de pose des poutres du passage supérieur de l’échangeur Lixus, au niveau du PK110.

Dans un communiqué, l'ADM fait savoir que des itinéraires alternatifs ont été définis, expliquant ainsi que les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Tanger sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Larache et d’emprunter la Route Nationale N°1 en passant par la ville de Larache, pour ensuite rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Sidi El Yamani.

De leurs côtés, les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Tanger et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Sidi El Yamani, d’emprunter la Route Nationale N°1 en passant par la ville de Larache et de rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Larache. Dans ce sens, l'ADM a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière, indique la même source.

Pour plus d'informations, elle invite ses clients-usagers à contacter le centre d'appel au n°5050, à consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané et à voir les liens en bas de page.