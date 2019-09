© Copyright : DR

Kiosque360. La rumeur qui circulait depuis de longs mois semble se confirmer. Les promoteurs de Radio Mars s'apprêtent à lancer leur propre chaîne de télévision. Pour ce faire, ils viennent d'obtenir l'accord de principe de la HACA.

Les promoteurs de Radio Mars semblent plus proches que jamais de décrocher le précieux sésame. La Haute autorité de la communication et de l’audiovisuel (HACA) vient de donner son accord de principe à la création de la chaîne satellitaire Mars TV qui, comme sa grande sœur Radio Mars, sera spécialisée dans le sport et la musique.

C’est ce que rapporte Assabah dans son édition du mercredi 25 septembre. Les sources du journal expliquent que les promoteurs de Radio Mars ont passé plus de deux mois à se réunir avec les représentants de la HACA dans le cadre de ce projet. Ces rencontres ont été consacrées à l’étude du dossier de la nouvelle chaîne de télévision, que ce soit dans ses volets réglementaires et éditoriaux, financiers et techniques.

Après une évaluation poussée du dossier, ajoute le journal, une audition a été accordée aux représentants de la nouvelle télévision auprès du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A la suite de celle-ci, les promoteurs de la chaîne ont reçu un accord de principe, ainsi que le détail du cahier des charges auquel ils doivent se soumettre pour l’étudier. La même source ajoute que d’autres réunions seront organisées avant l’octroi définitif de l’autorisation.

En attendant, et toujours selon les sources d’Assabah, c’est l’actuel patron de Radio Mars, Hichame El Khlifi qui devrait être le directeur général de la nouvelle chaîne.

Par ailleurs, si les informations relayées par le quotidien se confirment, cela consolidera davantage la mutation qu’est en train de connaître le paysage audiovisuel au Maroc. Après la naissance de nouvelles chaînes marocaines ces dernières années diffusées sur le satellite, il récemment été annoncé le lancement d’une branche maghrébine de la chaîne saoudienne MBC qui devrait chambouler le secteur. Il reste maintenant à savoir quel avenir est réservé aux chaînes nationales traditionnelles qui, et ce n’est un secret pour personne, souffrent de graves difficultés financières.T