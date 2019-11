© Copyright : DR

Kiosque360. Six individus armés se sont introduits, samedi dernier, dans un hammam de Sidi Youssef Ben Ali et se sont emparés des biens des clients. Les assaillants, munis de couteaux et de sabres, étaient dans un état hystérique, probablement sous l’emprise de stupéfiants. La police enquête.

Les clients et les employés d’un bain maure du quartier Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech, ont vécu, samedi dernier, des scènes de violence dignes d’un film d’action américain. Le hammam a fait l’objet d’une attaque armée spectaculaire menée par une bande criminelle composée de six individus. Selon les premiers éléments de l’enquête, les assaillants, qui étaient sous l’emprise de stupéfiants, se sont introduits dans le bain maure munis de couteaux et de sabres. Deux d’entre eux ont neutralisé les employés en les menaçant avec leurs armes, pendant que les autres s’emparaient des affaires et des biens des clients. Selon certaines sources, des baigneurs, alertés par les cris, se sont dirigés vers l’espace réservé à l’habillement et à l’accueil, mais les malfaiteurs les ont obligés à revenir sur leurs pas en brandissant leurs armes blanches. Quant aux nouveaux arrivants, ils ont rebroussé chemin dès qu’ils ont vu l’état hystériques des agresseurs.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 25 novembre, qu’après avoir ramassé leur butin, les malfrats se sont enfuis vers une destination inconnue. Dès qu’ils ont été informés, les éléments de la police se sont déplacés sur les lieux de l’attaque pour effectuer les premières constatations et écouter la version des témoins. Les enquêteurs ont rapidement pris le relais en menant une vaste campagne de ratissage dans le quartier Sidi Youssef Ben Ali. Certaines informations n’excluant pas, en effet, que les éléments de cette bande criminelle habitent ce même quartier.

Afin de mettre la main sur les assaillants, les services de la police judiciaire ont mobilisé leurs éléments. Ils ont ainsi pu recueillir plus d’informations auprès des employés du bain mort, des clients et autres témoins de la scène. Des témoignages qui seront conjugués aux recherches techniques et scientifiques, notamment celles relatives à l’exploitation des enregistrements des caméras de surveillance installées dans les environs du bain maure.