Pour cette première nuit de 2018, on devrait assister à l'apparition d'une super Lune, la deuxième d'une série de trois successives intervenant à l'occasion de la pleine Lune.

Pour cette première nuit de 2018, une super Lune viendra éclairer le ciel. Elle devrait en effet apparaître en cette nuit du 1er au 2 janvier plus grosse que d’habitude.

Selon plusieurs médias spécialisés, l’évènement de ce soir est annoncé comme une «vraie super Lune», plus grosse d’environ 15% que d’habitude et plus lumineuse de 30%, au point où ses zones sombres pourront être constatées à l’œil nu.

D'après les estimations des spécialistes, la Lune devrait passer à 356.000 kilomètres de la Terre, soit environ 30.000 kilomètres de moins que la moyenne enregistrée habituellement.

Notons également que la super Lune de ce soir fait partie des trois qui se produisent successivement lorsqu’il y a une pleine Lune. La dernière date en effet du 3 décembre 2017 et la prochaine est déjà prévue pour le 31 janvier courant.