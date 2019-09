© Copyright : DR

Kiosque360. Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a arrêté l’ennemi des femmes. Un vingtenaire qui a agressé plus de quarante femmes. Les détails.

L’ennemi des femmes est enfin tombé à Marrakech. Les services de police de la ville ocre ont procédé mardi 17 septembre à l’arrestation d’un individu soupçonné de coups et blessures graves et de vol à l’aide d’arme blanche à l’encontre de plus de quarante femmes, nous apprend le quotidien arabophone Al Massae dans son édition du jour.



Le média casablancais explique que le mis en cause, un vingtenaire qui terrorisait les femmes dans l’arrondissement d’Al Menara, a été interpellé suite aux nombreuses plaintes déposées contre lui. Il a été immédiatement conduit au poste de police, où il a été reconnu par 20 de ses victimes, avant d’être placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.



L’ennemi des femmes vient compléter une liste de 420.348 individus arrêtés dans les opérations sécuritaires menées par les services et brigades de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) depuis le début de l'année. Un chiffre présenté ce jeudi à Salé par le directeur de la police judiciaire, le préfet Mohamed Dkhissi, lors d'une conférence de presse consacrée aux efforts déployés en matière de lutte anti-criminalité et de vérification des informations qui circulent sur les réseaux sociaux.



Selon le responsable sécuritaire, le nombre d'individus appréhendés s'est inscrit en hausse de 8,23% par rapport à la même période de l'année précédente.