Kiosque360. Lors d’un contrôle à un barrage sécuritaire à l’entrée de Benslimane, les éléments de la sûreté nationale ont mis la main sur un pistolet et une douzaine de balles.

La vigilance redoublée de notre police, à l’entrée des villes, a permis de mettre la main sur une arme à feu et des munitions dans un autocar de transport international de voyageurs lors d’un contrôle au niveau d’un barrage de sécurité sur la route nationale n°4, lundi dernier à Benslimane. C’est ce que révèlent des sources bien informées au journal Al Akhbar qui relate l’information dans sa livraison de ce mercredi 15 août.



Un pistolet et 12 balles de calibre 09 avaient attiré l’attention d’une dame qui a informé le conducteur de sa trouvaille suspecte. Arrivé au barrage de contrôle, le chauffeur a informé les éléments de la police qui ont immédiatement sollicité la police judiciaire. L’autocar, avec ses passagers, a ensuite été conduit dans les locaux de la sûreté sous la supervision du parquet.

Les premiers éléments d’information, récoltés auprès du chauffeur, révèlent que cet autocar est entré par le port de Tanger Med mais que des passagers ont pris un autre autocar de transport international à la sortie du port, à destination de Casablanca. Tous les passagers ont apporté leurs témoignages tandis que la coordination se poursuit entre les différents services sécuritaires pour retrouver et écouter les passagers qui ont quitté le véhicule avant l’étape de Benslimane.



Pour affiner les recherches, les services de la douane de Tanger Med ont également été mis dans le coup et la compagnie de transport concernée a aussi été contactée pour fournir plus de précisions sur les passagers, car la caméra de l’autocar était en panne. Et dire que les pauvres passagers ont voyagé à bord d’un véhicule transportant des armes qui auraient pu causer des dégâts.