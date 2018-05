© Copyright : DR

Après avoir écopé d’un an de prison et passé sept mois sous les verrous, l’ancien policier Hicham Mellouli est un homme libre. La chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a décidé de son innocence.

Hicham Mellouli était impliqué dans une affaire de coups et blessures et tentatives de viol. L’ancien policier, connu pour ses performances de bodybuilding diffusées sur les réseaux sociaux, avait été condamné à un an de prison.

Après avoir passé sept mois sous les verrous suite aux plaintes de plusieurs femmes l’accusant de viol et de séquestration, Hicham Mellouli vient d’être innocenté en appel.