Kiosque360. L’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs indépendants entrera en vigueur avant la fin de cette année. Les premiers bénéficiaires seront les assurés des secteurs organisés, les médecins, les artisans, les conducteurs. Les détails.

Le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre la formule de l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées exerçant une profession libérale. En effet, après l’approbation de cette loi par le circuit législatif et sa publication au Bulletin officiel (BO), il va falloir passer à sa concrétisation. C’est d’ailleurs l’étape à laquelle s’attelle aujourd’hui le gouvernement, rapporte Akhbar Al Yaoum dans son édition du week-end des 26 et 27 mai.

Des sources du quotidien précisent que des commissions sectorielles, relevant de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, ont tenu des réunions en vue de mettre au point la loi organique devant régir cette formule de couverture médicale. Dans le même sillage, une commission a été mise en place par le gouvernement pour prendre en charge les dossiers des retraités et leur couverture médicale, tandis qu’une autre commission du ministère de la Santé s’occupe de l’élaboration des textes d’application en collaboration avec les secteurs ciblés par la couverture médicale.

Les sources du quotidien ajoutent que les différents départements impliqués sont à pied d’œuvre pour assurer l’entrée en vigueur de cette AMO avant la fin de l'année. Des débats sont en cours en vue de trouver une formule sur les cotisations qui seront effectuées en fonction des revenus des bénéficiaires. Ainsi, on parle d’une cotisation allant de 5% à 6% du revenu, précisent les mêmes sources.

Cette AMO, rappelle le quotidien, bénéficiera à onze millions de personnes, soit des assurés et ayants droit. La gestion de ce régime obligatoire a été confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).