Kiosque360. Les étudiants Marocains ne peuvent plus prétendre à une bourse d'études du Goethe Institut. Certains en ont profité pour émigrer clandestinement en Allemagne.

Le Goethe Insitut, centre culturel allemand, a décidé, depuis samedi dernier, de suspendre les bourses accordées aux étudiants marocains. D'après le quotidien Assabah, qui rapporte l'information dans sa livraison du jeudi 3 octobre, les étudiants marocains désireux de poursuivre des études de langue allemande ne pourront plus prétendre à cette bourse.

La décision a été prise, poursuit le journal, en raison de la tendance qu'ont les boursiers à en profiter pour s'installer illégalement dans ce pays. Du coup, relève le quotidien, tous les prétendants à cette bourse ont vu leur dossier rejeté par les autorités compétentes qui ont mis en avant cette décision. Laquelle décision est d'ailleurs inédite et pour le moins inattendue, souligne Assabah, puisqu'elle ne concernait auparavant que les étudiants originaires d’Afghanistan.

Pour justifier sa décision, le Goethe Institut affirme que des étudiants qui avaient auparavant bénéficié de cette bourse ont refusé de retourner dans leur pays, une fois leur cursus achevé. De leur côté, les candidats à cette bourse ont qualifié cette décision de «catastrophique». D'après eux, l'apprentissage de la langue allemande a connu un engouement, ces dernières années, en raison justement de l'existence de cette bourse qui permettrait aux bénéficiaires de poursuivre, plus tard, leurs études dans d’autres disciplines en Allemagne. Cela d'autant, poursuit le quotidien, que des étudiants de différents pays continuent de suivre des programmes d'apprentissage de la langue allemande avec des «bains de langue» de plusieurs semaines dans différentes villes du pays grâce, justement, à la bourse accordée par le Goethe Institut.

D'après le quotidien, des dizaines de Marocains ont participé à ce programme de langue depuis son lancement et rares sont ceux qui ont refusé de rentrer au Maroc une fois la durée leur séjour arrivée à son terme. Un constat que confirme le ministère des Affaires étrangères allemand qui parle plutôt de «cas rares et isolés». Malgré cela, poursuit le quotidien, le Goethe Institut a continué à offrir des bourses d'études jusqu'à samedi dernier.

Il aurait été poussé à les suspendre, affirme le quotidien qui cite des sources bien informées, par les partis politiques d'extrême-droite qui ne cessent d'appeler à la reconduction aux frontières de quelque 12.000 Marocains résidant illégalement dans ce pays. Des milliers de Marocains qui se sont rendus en Allemagne et déposé des demandes d'asile risquent, de ce fait, d'être extradés vers leur pays à tout moment. Ils gardent néanmoins l'espoir, relève le quotidien, que le parti au pouvoir continue au moins de s'opposer à la proposition d'accélération des procédures d'extradition.

Notons qu'actuellement, ce sont plus de 8.000 étudiants marocains qui poursuivent leurs études en Allemagne. En plus, chaque année, des centaines de visas sont accordés à des étudiants. De même, entre autres conditions exigées pour poursuivre des études supérieures dans les universités allemandes, il faut avoir suivi des études intensives d’allemand pendant un minimum de 12 à 18 mois. Ces cours sont dispensés par le Goethe Institut ou des organises agréés, et renforcés par des séjours linguistiques en Allemagne.