Une source des Forces Armées Royales vient d'infirmer catégoriquement les allégations de l'épouse d'un ex-soldat, prétendant que son ex-mari aurait été victime d'abus et "de violation de ses droits" durant sa vie professionnelle. Démenti.

L'ancienne épouse du soldat en question, -celui-ci ayant été démobilisé pour fautes graves et placé à la retraite anticipée- a avancé, selon une source informée, "des mensonges" en exploitant les réseaux sociaux pour déclarer, récemment, que son son ex-mari aurait été contraint, lorsqu'il était en fonction en 2008, à effectuer une série de missions de déminage et de destruction d'engins explosifs à même le sol, sans bénéficier "d'aucune protection et de mesure de sécurité".

"Cela relève du non-sens et même de la folie d'autoriser un soldat à effectuer une telle activité présumée dans ces conditions", a martelé la source informée.

Quant à l'autre mensonge selon lequel l'ancien soldat n'aurait pas été indemnisé ou n'a pas pu percevoir des droits et des dédommagements après avoir été démobilisé pour raison de "santé grave", la même source a fourni à l'appui une liste détaillée de tous les dédommagements financiers que l'intéressé a perçus depuis 2008.

Selon cette source, l'ex-militaire "perçoit toujours et chaque mois un solde de 6.000 dirhams pour situation de handicap permanent", sans oublier qu'il a déjà reçu, au moment de son départ de l'armée, un dédommagement de 60.000 dirhams que lui a accordé une compagnie d'assurance.

En outre, soutient notre source, cet ancien militaire perçoit d'autres indemnités et avantages.