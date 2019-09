© Copyright : DR

Une alerte a été lancée vendredi par l'Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (Aesan). Elle concerne une épidémie d'intoxication alimentaire due à la toxine botulique détectée dans des boîtes de thon en conserve de la marque DIA.

Quatre personnes d’une même famille ayant consommé une salade au thon de la marque DIA auraient été traitées pour des cas d’intoxication alimentaire dues à la présence de toxine botulique, selon des médias espagnols dont El Mundo

"Le produit concerné est une conserve de thon à l'huile de tournesol, format RO 900 de la marque DIA, portant le numéro de lot 19/154 023 02587, préparé par Frinsa del Noroeste SA et dont la date de péremption est le 31/12/2022", avance l’AESAN.

Un problème qui touche également le Maroc, comme le rapporte Alyaoum 24, puisque ces boîtes de conserve sont commercialisées dans certaines villes du Nord du Maroc, après avoir transité par Sebta et Melilla. Le hic, pour les services sanitaires marocains, c'est que ces produits sont issus de la contrebande. Ceux-ci ne suivant pas le circuit d’importation classique avec le suivi de rigueur, il est donc plus ardu pour l’ONSSA de les tracer.

Toutefois, selon certains médias, l’ONSSA affirme mener l’enquête dans les villes concernées pour identifier les lots concernés et auquel cas, les détruire.



En Espagne, le produit a été retiré de la vente et les consommateurs sont invités à retourner les boîtes de conserves suspectes bien que ladite toxine n’ait été retrouvée pour le moment que dans une seule boîte.

Pour information, l’appel concerne le lot 19/154 023 02587 de thon à l’huile de 900 grammes, fabriqué à Frinsa del Noroeste S.A., à consommer avant le 31 décembre 2022.

Les symptômes du botulisme

La toxine botulique (ou botulinique) est une toxine sécrétée par la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, soit une toxi-infection alimentaire généralement contractée lors de la consommation de conserves. Les symptômes du botulisme sont nombreux et comprennent diarrhées, vomissements, constipation, un trouble de la vision double, des paupières tombantes, une difficulté d'élocution, une difficulté de déglutition, la sécheresse buccale, la faiblesse musculaire et enfin une paralysie flasque, symétrique et descendante.

Si ces symptômes ne sont pas traités rapidement, ceux-ci peuvent progresser jusqu'à entraîner une paralysie au niveau du cou, des bras, des muscles respiratoires, de la poitrine et des jambes.

Dans le cas où le botulisme est d'origine alimentaire comme dans le cas présent, les symptômes apparaissent entre 12 et 36 heures après l'ingestion de l’aliment contaminé. A noter toutefois que dans certains cas, ils peuvent apparaître dans les 6 heures suivants l’ingestion du produit contaminé.