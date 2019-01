© Copyright : DR

Des pluies localement fortes et de fortes rafales de vent d'Ouest sont attendues samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, de fortes pluies avec un cumul de précipitations pouvant atteindre entre 20 et 30 mm concerneront samedi de 12H00 à 21H00 les provinces de Larache, Kénitra, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Meknès, El Hajeb, Moulay Yaâcoub, Sefrou et Ifrane, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial. De même, des pluies localement fortes entre 30 et 60 mm intéresseront dimanche, entre 00H00 et 12H00, les provinces de Larache, Kénitra Ouezzane, Chefchaouen, Taounate, Sefrou et Taza, ajoute la même source. En plus, des chutes de neige (10/15cm) sont prévues dimanche dans les reliefs relevant des provinces d'Ifrane, Boulmane, Sefrou, Midelt, Béni Mellal, Azilal, Al-Haouz et Tinghir, fait savoir la DMN.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent d'Ouest atteignant 70 à 90 km/h toucheront dimanche, de 00H00 et 24H00, les provinces de Tanger, Fahs-Anjra, Mdiq-Finideq, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Driouech, Nador, Berkane, Oujda, Jerada, Taourirt, Guercif, Boulmane, Figuig, Ouezzane, Taounate, Meknès, Moulay Yaacoub, Fès, Taza, Sefrou, El Hajeb, Ifrane, Midelt, et Ouarzazate, conclut le bulletin.