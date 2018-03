© Copyright : DR

Des pluies et averses orageuses localement fortes seront enregistrées samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial d'alerte.

La DMN précise que des pluies et averses orageuses localement fortes sont prévues de samedi à dimanche à 24H00 dans les provinces de Ouazzane, Chefchaouen, Taounate, Tanger, Larache et Al-Hoceima (reliefs).

Sont concernées également, jusqu'à dimanche à 10H00, les provinces de Casablanca, Benslimane, Mohammedia, Safi, El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Berchid, Nouacer, Skhirat-Temara et Rabat-Salé, selon la même source.

Par ailleurs, des pluies ou averses localement modérées intéresseront du samedi de 11h00 au dimanche à 12h00, les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Moulay Yakoub, Fès, Meknès, Sefrou, Taza, El Hajeb, Azilal, Beni Mellal, Khenifra, Ifrane, Agadir, Inzegane, Taroudant, Chtouka Ait-Baha et Essaouira.

La DMN précise que fortes rafales de vent, allant de 60 à 80 km/h persisteront samedi entre 11H00 et 24H00 sur Khouribha, Rhamna, Kalaat des Sraghna, Ouarzazate, Chichaoua, Figuig, Essaouira, Safi, Youssoufia, Sidi Bennour et El Jadida, ajoutant que des rafales de vent fortes intéresseront dimanche les reliefs du haut et du moyen-Atlas, l'Oriental, les plaines et les côtes nord et centre.