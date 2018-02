© Copyright : DR

Alerte météo. Houcine Youabed, de la direction de la météorologie nationale (DMN), explique que les fortes averses orageuses et les rafales de vent sont dues à une forte dépression atmosphérique. Il met en garde contre les risques d'accident.

Les rafales de vent pourraient atteindre 100 km/heure, en plus de houles géantes et de chutes de neige dans plusieurs régions du pays, dès mercredi et jeudi, explique Houcine Youabed, de la direction de la météorologie nationale. «Cela pourrait se produire aussi vendredi et samedi prochains», ajoute-t-il. Néanmoins, les chutes de neige ne seront pas aussi fortes que durant les semaines précédentes.

Youabed a également tenu à donner des conseils aux citoyens afin d’éviter tout désagrément. «Il faut faire attention aux chutes d'arbres et de lampadaires. Il faut s’en éloigner le plus possible. Les conducteurs ne doivent pas rouler trop vite et s’arrêter en présence de vent violent. Ils doivent éviter de conduire près des rivières et des oueds. Les pêcheurs doivent s'informer des prévisions météo avant de s’aventurer en mer», a-t-il préconisé.