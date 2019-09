© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales d’El Haouz ont pris des mesures préventives pour éviter tout dégât humain en prévision de nouvelles crues. Des équipes de sauvetage ont été réparties sur toutes les stations touristiques et les sirènes d’alarme sont prêtes à être déclenchées en cas de danger.

Les autorités de la région d’El Haouz ont mobilisé, dimanche matin, tous les appareils sécuritaires pour avertir la population sur les risques d’inondations. Une campagne de sensibilisation a notamment visé les visiteurs des stations touristiques dans toutes les zones montagneuses. Les citoyens ont été informés des dangers qu’ils encourent en restant aux bords des rivières, à cause des fortes averses orageuses annoncées par les services météorologiques. La commission provinciale de vigilance a donné ses directives à tous les comités locaux pour intervenir rapidement et demandé à la population de s’éloigner des alentours des rivières. Le gouverneur de la province d’El Haouz, Rachid Benchikhi, leur a demandé de prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter toute perte humaine.

Pour ce faire, des équipes de sauvetage spécialisées disposant des moyens nécessaires ont été réparties sur toutes les stations touristiques. Le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, ainsi que le gouverneur Rachid Benchikhi, ont effectué, lundi, une visite dans les zones de Moulay Brahim, Asni et Imlil, qui ont été touchées par les inondations de dimanche dernier. Les deux responsables locaux se sont enquis des dégâts causés par la crue. Ils ont donné des instructions aux comités de vigilance et aux sapeurs pompiers pour rehausser le niveau de vigilance et appréhender sérieusement ces changements climatiques en déclenchant les sirènes d’alarme.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 4 septembre, que les services météorologiques ont averti tous les citoyens de s’éloigner des zones où se trouvent des rivières et des versants montagneux. La possibilité de nouvelles averses orageuses pouvant mettre en danger la vie de tous ceux qui se trouvent dans ces zones. Le responsable de la communication à la direction de la météorologie nationale (DMN), Houssine Bouayad, a appelé la population à être prudente et vigilante, en précisant que ces avertissements concernaient notamment les zones montagneuses.

Il a annoncé que la direction de la météorologie nationale publierait une alerte météo dans l’après-midi de ce mardi et jusqu’à minuit concernant les régions d’El Haouz, Azilal, de Beni Mellal, de Boulmane, d’El Kelaâ des Sraghna, du Sud-Est, du Moyen Atlas, de Khouribga, d’Ouarzazate, de Tinghir et Zagora. Le directeur de communication a souligné que ces orages étaient dus à la constitution de nuages tropicaux chauds et humides qui se déplacent du sud vers l’Atlas. Par ailleurs, les autorités locales de la région d’El Haouz ont commencé à recenser les dégâts matériels causés aux biens des citoyens (voitures et véhicules) qui se trouvaient sur les lieux des inondations et des courants de boue.