Dans un bulletin météo spécial, la Direction de la météorologie nationale annonce des pluies et des chutes de neige dans plusieurs régions du royaume entre vendredi et mardi prochain. La vigilance s'impose.

La situation météorologique connaîtra, à partir de vendredi 5 janvier après-midi et jusqu’au mardi 9 janvier, un changement dû au rapprochement d’une dépression atmosphérique sur le Nord du Maroc, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ainsi, des masses d’air froides et humides accompagnées de pluies généralisées intéresseront dès vendredi après-midi la moitié nord du Maroc pour atteindre ensuite, samedi et dimanche, la majeure partie nord et est du pays ainsi que le centre du Royaume jusqu’au nord des provinces Sud, souligne, mercredi, la DMN dans un communiqué.

Ces pluies, modérées à fortes sur les plaines atlantiques nord et les reliefs, seront accompagnées d'importantes chutes de neige sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux de l’Oriental sur les hauteurs dépassant 1000m, précise la même source.

Cette perturbation sera aussi accompagnée par des vents modérés à forts par endroits sur le Nord et l’Est du pays, et la mer sera agitée à très forte sur les côtes atlantiques, avec des hauteurs de vagues qui atteindront les 5 à 6 mètres.

Les températures accuseront une baisse sensible notamment sur les régions intérieures du pays et les reliefs de l’Atlas, relève la DMN, appelant les citoyens à plus de vigilance.