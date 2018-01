© Copyright : DR

De fortes averses, accompagnées de rafales de vent par endroits, sont prévues ce mardi et mercredi dans plusieurs régions du royaume, annonce la Direction de la météorologie nationale.

Dans un bulletin spécial, la DMN précise que de fortes averses de pluies de 25 à 50 mm, accompagnées de rafales de vent de 60 à 80 km/h par endroits, seront enregistrées du mardi à 22h au mercredi à 7h, à Ouazzane, Larache, Kénitra, Chefchaouen, Tétouan, Mdiq, Fnideq, Fahs-Anjra et Tanger.

Par ailleurs, les provinces de Taza, Sefrou, Meknès, Ifrane, Fès, Moulay Yaacoub, Taounate et Ouazzane connaîtront, mercredi à partir de 3h et jusqu'à 15h, de fortes averses de pluies de 30 à 60 mm, un cumul pouvant être dépassé sur Sefrou, Taza et Ifrane, accompagnées de rafales de vent de 60 à 80 km/h par endroits, selon la même source.