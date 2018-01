© Copyright : DR

La démolition et la reconstruction de la mosquée Mohammed V à Al Hoceima s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets inscrits dans le programme Al-Hoceima-Manarat Al Moutawasit, a indiqué la préfecture de la province d’Al Hoceima.

«Réagissant aux informations véhiculées par certains médias au sujet du début des travaux de démolition, de reconstruction et d’extension de la mosquée Mohammed V dans la ville d’Al Hoceima, et par souci d’éclairer l’opinion publique sur cette question, la préfecture de la province d’Al Hoceima qui supervise le suivi de la mise en oeuvre du programme Al Hoceima-Manarat Al Moutawasit, et en coordination avec la délégation provinciale des Affaires islamiques, souligne que l’opération de démolition, de reconstruction et d’extension de cette mosquée est inscrite parmi les projets prévus dans le volet religieux de la convention Al Hoceima-Manarat Al Moutawasit signée le 17 octobre 2015», affirme la préfecture de la province d’Al-Hoceima dans une mise au point.

L’inscription de cette mosquée sur la liste des projets prévus par le programme Al Hoceima-Manarat Al Moutawasit s’est faite «à la lumière de l’expertise technique menée par plusieurs laboratoires agréés et qui ont conclu à la fragilité de l’édifice qui constitue un danger pour la sécurité des fidèles qui y accomplissent la prière», a ajouté la même source.

Afin de veiller à ce que les fidèles puissent accomplir leurs prières, les autorités locales, en coordination avec la délégation provinciale des Affaires islamiques, ont aménagé, de façon provisoire, une salle limitrophe de la mosquée, en attendant la réalisation de ce projet selon des normes urbaines et architecturales de qualité qui en feront un monument religieux exceptionnel dans la province, conclut la même source.