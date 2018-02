© Copyright : DR

Kiosque360. Une opération conjointe menée, ce mardi, par les autorités de la région d’Al Hoceima, des éléments de la gendarmerie royale et de la sécurité sanitaire a permis découvrir des tonnes de farine avariée. Pire, cette farine subventionnée était régulièrement écoulée sur le marché local.

Au caïdat de Noukour, relevant de la commune rurale de Tifriouine (province d’Al Hoceima), un important dépôt renfermant des centaines de sacs de farine subventionnée vient de recevoir la visite inopinée des autorités locales. Et pour cause, les plaintes des populations qui s’accordent sur le fait qu’une farine infestée de vers, de couleur verte et au goût âcre leur est régulièrement vendue par les minotiers du coin.

Le quotidien Assabah rapporte dans son édition de ce jeudi 1er février que les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires ont rendu une visite surprise, mardi dernier, à un important dépôt sis à Noukour, l’un des quatre caïdats relevant d’Al Hoceima. Obligeant le gardien des lieux à ouvrir le magasin, ils ont été surpris de découvrir plus d’un demi-millier de sac de farine impropre à la consommation. Pire, cette farine est subventionnée par la Caisse de compensation et livrée aux minotiers afin de l’écouler à des prix plus qu’abordables aux consommateurs locaux. Or ces minotiers, malgré la péremption d’une telle denrée devenue impropre à la consommation, ont continué à l’écouler, dans le seul but de se remplir les poches.

Assabah ajoute que ces produits périmés ont été incinérés, mardi et mercredi, par les autorités de la province, mais ne mentionne aucune poursuite contre les contrevenants. Cependant, le journal précise que l’alerte a été déjà donnée il y a quelques jours au parlement, quand un député a informé Lahcen Daoudi, ministre délégué aux Affaires générales, que des quantités importantes de farine avariée sont vendues à Chefchaouen et environs. Daoudi a reconnu que son collègue Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement, lui a signalé le même problème dans la ville de Sidi Bennour. Il a ainsi demandé aux populations de ne plus hésiter à dénoncer les minotiers véreux, minotiers auxquels il a promis de leur fermer boutique en cas de dépassement, voire de les traduire en justice.