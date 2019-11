© Copyright : DR

L'Université Al Akhawayn à Ifrane figure en tête des universités marocaines au prestigieux classement QS Ranking, pour la cinquième année consécutive.

Le classement, publié à Dubai le 31 octobre dernier, s’est basé sur une évaluation de plusieurs indicateurs, notamment le ratio professeurs/étudiants, la recherche scientifique et le nombres d’articles scientifiques publiés, le nombre des enseignants internationaux, le nombre des professeurs détenant un doctorat, l’utilisation des nouvelles technologies ainsi que le nombre des étudiants étrangers.

QS World University Rankings est une publication annuelle des classements universitaires réalisés par la société britannique Quacquarelli Symonds. Il s’agit de l'un des classements d’universités les plus influents et suivis dans le monde, évaluant les institutions d’enseignement supérieur aux niveaux national et régional.