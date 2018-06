© Copyright : DR

L'observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual aura lieu le jeudi 29 ramadan béni 1439 de l'hégire, correspondant au 14 juin 2018, a indiqué mercredi 13 juin le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Les magistrats, les nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques sont invités à informer ce département de l'observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21), a précisé le ministère dans un communiqué.