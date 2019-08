© Copyright : DR

La DGAPR a annoncé, jeudi, qu'à l'occasion de l'Aid Al Adha et à titre exceptionnel, les visites des familles aux détenus ainsi que l'entrée des paniers de repas seront autorisées pendant les deux jours qui suivent la fête religieuse.

Dans un communiqué, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) précise que cette autorisation exceptionnelle intervient en application de sa décision d'exempter les fêtes religieuses de l'interdiction définitive de l'entrée des paniers de repas dans les prisons, eu égard à l'impact positif de cette célébration sur les détenus et sa contribution à la préservation des liens familiaux et sociaux.