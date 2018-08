© Copyright : DR

Le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a appelé les usagers de la route à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires, en prévision du trafic intense qui marque la période d'Aïd Al Adha.

Dans un communiqué relayé par la Map, le Comité rappelle à l'ensemble des usagers de la route, qu'ils soient conducteurs de véhicules particuliers ou chauffeurs professionnels, la nécessité de respecter le code de la route, d'observer les règles de sécurité routière et de faire preuve d'indulgence.

Le Comité insiste, dans ce cadre, sur la nécessité de procéder à l'entretien du véhicule et de recourir à des visites techniques minutieuses pour s'assurer du bon fonctionnement des appareils, dont dépend la sécurité routière, surtout les pneus, le dispositif de freinage, les amortisseurs et les essuie-glaces. Les conducteurs sont aussi appelés à préparer leur voyage en définissant au préalable leurs itinéraires et à se reposer suffisamment, pour une conduite sûre et saine, ajoute le communiqué.

Le CNPAC a aussi incité les conducteurs à rouler à une vitesse modérée et adaptée au trafic, à observer le code de la route, notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées et à garder la distance de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain.