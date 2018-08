© Copyright : DR

Kiosque 360. Même si la demande sur les ovins et les caprins à l’occasion de la fête de l’Aid Al Adha est nettement inférieure à l’offre, les prix ne cessent de flamber dans les souks des grandes villes. Cette flambée est provoquée par les spéculateurs qui interviennent dans le circuit.

Le sujet du mouton, de ses cornes, de ses accessoires et de son prix est d’une actualité brûlante et prend le pas sur tout le reste à quelques jours de la fête, prévue mercredi prochain. Cette occasion, qui constitue une opportunité pour renflouer la trésorerie des éleveurs, est également saisie par des spéculateurs indélicats «chennakas», qui interviennent dans le circuit, renversant ainsi la logique des prix qui devaient obéir à l’équation de l’offre et de la demande.



Selon le quotidien Akhbar Al Youm, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 18 et 19 août, l’intervention des intérimaires a fait flamber les prix du mouton même si l’offre est largement supérieure à la demande, d’après les quantifications officielles du ministère de l’Agriculture.



A ce propos, les sources du quotidien ont fait remarquer que ces spéculateurs «chennakas» ont fait main basse sur le marché en n’introduisant dans les souks qu’un nombre limité d’ovins et de caprins pour maintenir les prix élevés. Dans les souks de Casablanca, rapportent les sources du quotidien, ces spéculateurs manipulent l’approvisionnement et font circuler de fausses informations sur les lieux, laissant entendre que l’offre ne pourrait pas répondre à la forte demande.



Plusieurs méthodes sont utilisées pour écouler les cornes à des prix élevés, en faisant miroiter des pénuries fictives, dénoncent des éleveurs dans leurs déclarations au quotidien. Ces pratiques ont également été dénoncées par le président de la fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), Dr Bouazza Kherrati. Dans une déclaration au quotidien, le Dr Kherrati a appelé les autorités compétentes à agir vigoureusement en barrant la route à ces spéculateurs qui faussent la donne. En plus de cette procédure de contrôle, le Dr Kherrati a également appelé à la création de souks pilotes en vue de mieux organiser l’opération de vente et d’assurer un contrôle des prix.



Enfin, le quotidien rappelle les statistiques du ministère de tutelle qui montrent que l’offre est largement supérieure à la demande. En effet, l'offre en cheptel ovin et caprin, destiné à l'abattage pour la fête de l'Aid Al Adha 2018, s'élève à près de 8,1 millions de têtes, dépassant de plus de 48% une demande prévisionnelle estimée à 5,45 millions de têtes.