Kiosque360. A l’approche de l’Aïd Al Adha, les services extérieurs du ministère de l’Intérieur vont redoubler de vigilance afin de garantir la sécurité des citoyens. Les patrouilles seront renforcées dans les agglomérations ainsi que sur les barrages policiers à l’entrée des villes.

A quelques jours de l’Aïd Al Adha, le ministère de l’Intérieur a donné des instructions strictes à ses services extérieurs pour redoubler de vigilance pendant cette période où le trafic devient très dense dans tout le royaume. Les wilayas, les préfectures et les provinces doivent être mobilisées pour garantir, avec la plus grande efficacité, la sécurité et l’encadrement des déplacements des citoyens que ce soit dans les aéroports, les gares routières ou ferroviaires, les stations de bus ou de tramway.

Pour mettre à exécution les directives du département de tutelle, les walis et les gouverneurs ont tenu des réunions avec toutes les parties concernées pour coordonner les opérations de la sécurisation de l’espace public, notamment dans les gares routières reliant les villes. En parallèle, la DGSN et le commandement de la gendarmerie royale ont donné leurs instructions à leurs services extérieurs pour assurer la sécurité dans les villes et villages et contrôler la circulation routière.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 7 août, que les différents services de sûreté vont lever leur niveau de vigilance dès ce mercredi, que ce soit en matière de logistique ou de ressources humaines. Une mobilisation qui se fera en coordination avec le commandement général de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires. Un système de permanence 24h/24 sera assuré tout au long de cette période dans les sièges de la sûreté et les locaux de la police. Il est aussi prévu de renforcer les barrages policiers à la sortie des villes et sur les routes nationales pour maitriser la circulation routière qui décuple à l’approche de l’Aïd.

D’un autre côté, plusieurs comités locaux ont été créés au niveau des wilayas et des préfectures pour surveiller les gares routières. Le but étant de réprimer toute augmentation abusive du prix des billets d’autocars, notamment ceux qui se dirigent vers des villes qui connaissent une forte affluence en pareille occasion comme Tata, Ouarzazate, Taroudant, Beni Mellal et Marrakech.

Les mêmes sources indiquent qu’avec l’approche de l’Aïd Al Adha, cette mobilisation sera visible dans les espaces publics, de divertissement et dans les souks. Les citoyens vont la découvrir en remarquant le déploiement des agents de police en uniforme ou en civil prêts à intervenir sur les barrages postés à l’entrée et à la sortie des villes. Des patrouilles de sécurité à pied ou mobiles vont arpenter, jour et nuit, les boulevards des grandes villes pour parer à toute éventualité.