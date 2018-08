© Copyright : DR

Kiosque360. A l’approche de Aid Al-Adha, les réseaux spécialisés dans le braquage des fermes multiplient leurs opérations, de quoi mettre les services de sécurité en alerte.

Chaque année, les gangs spécialisés dans le vol de bétail deviennent particulièrement actifs à l’approche de Aid Al-Adha. Cette année n’a pas dérogé à la règle et un climat de peur règne chez certains fermiers qui ont vu se multiplier ce genre d'actes.



Al Ahdath Al Maghribia s’intéresse de près à ce phénomène dans son édition du vendredi 17 août. Le quotidien rapporte que des affaires impliquant des réseaux spécialisés dans le vol et le cambriolage de fermes ont été recensées dernièrement. C’est le cas dans la province de Settat où les services de la gendarmerie viennent de démanteler un réseau composé de six personnes, dont un boucher, qui ont opéré plusieurs vols de moutons ces dernières semaines. Leur arrestation a eu lieu après que les services sécuritaires ont enregistré plusieurs plaintes dans une même région.

Ces opérations ont été pour la plupart menées la nuit. Après enquête, la gendarmerie a fait tomber les six suspects qui ont reconnu avoir été derrière au moins quatre vols du genre. D’ailleurs, quelque 12 moutons et une vache ont été saisis lors du démantèlement, en plus d’un triporteur soupçonné d’avoir été utilisé dans leurs opérations.



Le quotidien précise que ces arrestations sont intervenues quelques jours seulement après le démantèlement d’un autre réseau dans la région de Kenitra. Quatre personnes ont en effet été arrêtées après le renversement du véhicule qu’ils utilisaient pour leurs opérations alors qu’ils étaient poursuivis, pendant des heures durant, par un groupe de fermiers qui les ont surpris alors qu’ils attaquaient une des fermes de la région.



Al Ahdath Al Maghribia se fait également écho d’une enquête lancée il y a quelques semaines au sujet d’une autre bande qui a volé un grand nombre de moutons d’une ferme dans la région de Kelaât Sraghna avant de les transporter par pick-up vers une autre destination.

La même source précise que les lieux de stockage des moutons avant leur acheminement vers les souks où ils sont vendus sont également la cible de ces bandits. La région de Tiznit a dans ce sens enregistré les plaintes de «kessaba» après la disparition d’une partie de leur cheptel, jusqu'à parfois 20 têtes d’un coup.



Un phénomène loin d’être cantonné à une seule zone, et qui s’apparente plutôt à une tendance observée dans plusieurs régions du royaume, ce qui pousse les services de sécurité à s’activer pour y mettre un terme.