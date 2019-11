© Copyright : DR

Les éléments de la PJ de Salé ont arrêté, vendredi soir, une camerounaise qui était dans une situation de séjour illégal au Maroc, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures avec tentative de vol dont un attaché militaire à l’ambassade d’Allemagne au Maroc a été victime.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de la sûreté nationale avaient reçu une plainte de la victime le 27 octobre dernier, qui disait avoir subi une agression physique avec un vol de la part de trois Subsahariens, dont une femme qui nettoyait sa maison, avant que les recherches et investigations ne permettent d’identifier cette dernière et de l’arrêter à Marrakech.

Selon les premières informations de l’enquête, l’hypothèse de l’agression physique à fin de vol n’est pas fondée pour le moment, mais les recherches et investigations se poursuivent en vue d’arrêter les autres suspects et élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

La ressortissante étrangère, arrêtée dans le cadre de cette affaire, a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.