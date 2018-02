© Copyright : DR

Le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès a diligenté, dimanche, une enquête judiciaire, sous la supervision du Parquet général, dans une affaire de tentative de vol avec violence dont a été victime un touriste de nationalité étrangère âgé de 70 ans.

Selon les données préliminaires, le suspect, qui fait l'objet d'une enquête visant à déterminer son identité, a agressé le touriste, qui était accompagné de son épouse, dans le but de le voler. L'agression a été menée avec coups et blessures à l'aide d'une arme blanche, et ce à proximité de la voiture familiale des deux touristes garée à la place Boujloud, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le touriste a été légèrement blessé au cou, alors que le mis en cause a pris la fuite, précise-t-on de même source.

La victime a été transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, ajoute la DGSN, notant que son état de santé est stable et ne suscite aucune inquiétude.

Les investigations se poursuivent pour appréhender l'agresseur, conclut le communiqué.