Des agents d'autorité nouvellement nommés dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans le cadre du mouvement opéré par le ministère de l'Intérieur, ont été installés jeudi dans leurs fonctions.

Ce mouvement a concerné une dizaine d'agents d’autorité, dont le secrétaire général de la préfecture, le chef de la Division des Affaires intérieures, des chefs de cercles et de districts ainsi que des caïds.

Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, le wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Ahmed Hajji, a indiqué que ce mouvement visait à insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'administration territoriale et à mettre en place une nouvelle approche dans la gestion des compétences et des parcours des agents d'autorité.

Ces nouvelles affectations sont à même de donner un nouvel élan à l’administration territoriale, a précisé M. Hajji, qui a tenu à rappeler aux nouveaux responsables la nécessité de la consécration effective du nouveau concept d'autorité, basé notamment sur la consolidation des principes du respect des droits, de la protection des libertés individuelles et collectives et de la consolidation de la paix sociale.

Le wali de la région a aussi appelé ces agents d'autorité à consacrer les fondements de la décentralisation et suivre de près les affaires et problèmes des citoyens en vue de trouver les moyens appropriés d'y remédier, saluant les efforts consentis par les différents intervenants, élus et acteurs associatifs, qui œuvrent la main dans la main avec ces responsables au service de l’intérêt général.

Il a tenu, en outre, à remercier les différents responsables ayant travaillé sous sa houlette au niveau de la préfecture, leur souhaitant plein succès dans leurs nouvelles missions.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du premier président de la Cour d’appel d’Agadir, Abdellah El Jaafari, du procureur général du Roi près cette Cour, Abdelkarim Chafai, des élus ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires.

A rappeler que le ministère de l’Intérieur a entrepris un mouvement dans les rangs des agents d’autorité qui a concerné 895 agents, soit près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.