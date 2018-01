© Copyright : DR

Kiosque360. Le procès des accusés du meurtre de Abdellatif Merdas, député de l’Union constitutionnelle, a été à nouveau reporté. L’audience qui s'est tenue lundi a été consacrée à la présentation des pièces à conviction.

Le procès des accusés dans le meurtre du député de l’Union constitutionnelle, Abdellatif Merdas, a été reporté à la semaine prochaine, rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 10 janvier. Et d'ajouter que Hicham Mouchtari, principal accusé dans cette affaire, n’a pas nié que le fusil de chasse saisi par le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) lui appartenait, au moment où l’arme lui a été présentée par le président de l’audience.

Mouchtari, qui a assisté à l’audience en se déplaçant à l’aide d’une canne, a cependant affirmé que le fusil de chasse, de marque Benneli, avait subi des modifications. Selon lui, des pièces auraient été changées, dont la gâchette et le canon. Des détails qui ont poussé la défense à demander une expertise balistique et une comparaison des empreintes retrouvées sur l’arme et de celles enregistrées dans la base de données de la Gendarmerie Royale.

Outre le fusil de Mouchtari, d’autres pièces à conviction devaient être présentées aux accusés lors de cette audience à laquelle le neveu du principal accusé, Hamza Maqboul, soupçonné de complicité de meurtre dans la même affaire, n’a pas assisté, puisqu'il participait aux examens universitaires. Sa défense a requis un report pour qu’il puisse assister à la présentation des pièces de conviction. Hamza Maqboul avait affirmé, lors de la précédente audience, avoir été en compagnie du principal accusé au moment du crime, rappelle Assabah.

Le moment le plus dur a été celui où la Cour a montré les photos de la victime après son assassinat. L’horreur des images a fait pleurer Ouafae Bensamadi, la veuve de Merdas. Mouchtari a, quant à lui, continué à nier toute implication dans l'assassinat du député, ajoute la publication.