Kiosque360. Les autorités néerlandaises et Europol traquent le chef du réseau marocain de banditisme suspecté d’avoir commis plusieurs assassinats, dont celui du café «La Crème» à Marrakech ». Une récompense de 100.000 euros sera accordée à quiconque fournira des informations sur le fugitif.

Le président du Conseil des procureurs des Pays-Bas, Gerrit Van Der Borg, a affirmé que le parquet avait approuvé une proposition accordant aux «indicateurs» des récompenses consistantes. Le pactole pourrait atteindre un million d’euros si les informations fournies aident à élucider de grandes affaires criminelles non résolues. La plus grande récompense qui a été proposée jusqu’ici s’élève à 100.000 euros et concerne le chef de bande marocain (R.T) suspecté d’être impliqué dans plusieurs opérations de règlement de compte. Le fugitif le plus recherché des Pays-Bas serait, aussi, le commanditaire de la fusillade du café «La Crème», à Marrakech. L’assassinat, dernièrement, d’un célèbre avocat à Amsterdam a poussé le ministre de la justice néerlandais, Ferdinand Grapperhaus, à proposer une revalorisation des récompenses réservées aux affaires criminelles.

L’assassinat de Derk Wiersum, qui défendait un témoin ayant fourni des informations importantes sur le plus dangereux cartel dirigé par les Marocains (R.T et S.R), a en effet soulevé un tollé dans ce petit pays. Les médias néerlandais rapportent que les services de police ont pris des mesures sécuritaires supplémentaires en faveur de dizaines de personnalités, après l’assassinat du célèbre avocat par le cartel de la drogue. Selon les mêmes sources, ces mesures de protection concernent essentiellement les juges, les procureurs généraux chargés des affaires de drogue et d’autres dossiers sensibles.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 1er octobre, que l'avocat Derk Wiersum, alors âgé de 44 ans et père de deux enfants, a été tué par balles dans une rue d’Amsterdam, juste après avoir quitté son domicile. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a qualifié ce crime perpétré en plein jour dans la capitale de «fait gravissime et très inquiétant». Il faut rappeler que le gang dirigé par le trafiquant de drogue marocain (RT) est suspecté d’être impliqué dans le meurtre par balle d’un étudiant en médecine à Marrakech.

La fusillade s’est produite il y deux ans, au café «La Crème», et visait le propriétaire du café, originaire de Driouch. Les médias néerlandais parlent des deux Marocains comme des criminels les plus recherchés d’Europe, selon Europol. Ils seraient à la tête d’un réseau marocain de grand banditisme qui a prospéré grâce au trafic de cocaïne et de drogues de synthèse.