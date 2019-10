© Copyright : DR

L’automobiliste, meurtrier présumé d’un gendarme, vendredi dernier à Harhoura, a été déféré devant le Parquet hier, dimanche 6 octobre. Inculpé d’homicide volontaire, il sera auditionné par un juge d’instruction le 23 octobre prochain. Les détails.

Cet homme, qui a tué un gendarme, vendredi 4 octobre dernier, à Harhoura, a été déféré hier, dimanche, devant le Parquet général près la Cour d’appel de Rabat. Selon son avocat Me Mohamed Ziane, il a été inculpé d'homicide volontaire, et incarcéré à la prison d’El Arjat près de Salé, en attendant d’être auditionné par un juge d’instruction près la même juridiction.

Agé de 29 ans, et titulaire d'une double nationalité (il est à la fois marocain et néerlandais), le jeune homme roulait à vive allure. Toutefois, sa défense remet en cause la version qui parle d’une opération bélier contre un barrage de la gendarmerie.

«Comme dans plusieurs pays européens, les automobilistes n’ont pas l’habitude de voir surgir sur la chaussée, de nulle part, des policiers ou des gendarmes armés d’une caméra portative de mesure de la vitesse», explique son avocat, le célèbre Me Mohamed Ziane, pour lequel il n’y avait pas de barrage, comme il n’y a pas eu de délit de fuite.

La défense du prévenu s’insurge également contre les dires de certains médias, qui ont vite fait de parler d'un méfait commis par un énième «Weld lefchouch» (un enfant gâté) issu d’une famille riche et influente. «Son père est un simple travailleur émigré à la retraite qui habite le quartier Ennahda», un quartier populaire de la capitale, nous révèle Me Ziane.

Rappelons que le gendarme tué à Harhoura avait été admis à l’hôpital militaire de Rabat où il avait rendu l’âme.

Samedi dernier, il a été inhumé à Khénifra, sa ville natale, en présence de plusieurs hauts gradés de la Gendarmerie royale.

Agé de 35 ans et marié, il laisse aussi un enfant.