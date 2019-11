© Copyright : DR

Les éléments de la sûreté nationale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, samedi après-midi, un ressortissant indien âgé de 32 ans en possession de 4,615 kilogrammes de chira.

Le mis en cause a été appréhendé alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national à bord d’un vol à destination d’une capitale arabe, indique la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de la cargaison en question répartie en 43 tablettes soigneusement dissimulées dans le sac à dos appartenant au prévenu.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête que mène le service de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, et ce pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, et déterminer ses ramifications potentielles sur les plans national et international, conclut le communiqué.