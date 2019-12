© Copyright : DR

Des grèves auront lieu en France du 5 au 8 décembre et risquent de perturber le trafic aérien. Voici ce que préconise le transporteur national RAM.

Les grèves auxquelles ont appelé plusieurs syndicats français, dans divers secteurs d’activités, risquent de perturber le trafic aérien.

Royal Air Maroc (RAM) conseille à ses clients voyageant de et vers la France, mais aussi la Suède, le Danemark, l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas, de renseigner avant de se diriger vers les aéroports et ce aux numéros suivants: 0800 089000 (Maroc), 821 821 0820 (France) ou via le numéro international 212522489797.

Du reste, le transporteur national indique dans un communiqué que ses services dans les agences commerciales et dans les centres d’appel resteront mobilisés durant toute cette période pour conseiller les clients. Selon des prévisions des autorités françaises, un vol sur cinq (20%) risque d’être annulé pendant ces jours de grève.