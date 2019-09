© Copyright : DR

Le ministre chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique a adressé une circulaire aux divers départements ministériels au sujet des crèches sur le lieu de travail. La philosophie derrière est de faciliter l’accès des femmes aux postes de responsabilité. Explications.

Une fonctionnaire mère de famille sera plus à l’aise sur son lieu de travail si elle sait que son fils ou sa fille en bas âge se trouve juste à côté dans une crèche relevant de son département.

Cela lui permettra surtout de briguer des postes de responsabilité car libérée des tracas que constituent les responsabilités familiales d’une mère et qui retombent généralement, pour ce qui est des enfants, sur les épaules des épouses. C’est cette philosophie qui a poussé récemment le ministère de chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique à saisir, via une circulaire, tous les départements et services publics pour concrétiser ce chantier.

Dans cette circulaire, signée par Mohammed Benabdelkader, il est rappelé que des crèches sur les lieux de travail pourront renforcer l’égalité hommes/femmes comme stipulé dans le texte de la Constitution. Ces crèches devront voir le jour aussi bien au niveau central qu’au niveau régional.

Les administrations proches les unes des autres auront la possibilité de mettre en place des garderies communes, tout en prenant compte de la spécificité de chaque département ou service public. Plus concrètement, les détails de ce projet sont consignés dans un cahier des charges élaboré au niveau du ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction et qui englobe tous les aspects: sécurité, hygiène, gestion et financement.

Rappelons que des départements ministériels ont déjà tenté cette expérience. C’est le cas, au niveau central, du ministère de la Communication, en mars 2015, et, au niveau régional, de la direction des Douanes à Agadir.

